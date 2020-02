Prefeitura de Suzano/SP abre concurso com remunerações de até R$ 8,7 mil

Prefeitura de Suzano/SP (foto: Divulgação/Prefeitura de Suzano/SP)





As chances são para assistente jurídico e médicos nas especialidades de cardiologista, clínico geral plantonista, neurologista, pediatra, pneumologista, psquiatra e urologista. Os interessados podem se inscrever até as 16h de 12 de março, pelo site do Instituto Consulplan , banca organizadora do certame. A taxa a ser paga é de 52,20.





Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 10% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste concurso público.





O certame será realizado apenas por prova objetiva de múltipla escolha, que está prevista para ser realizada em 26 de abril. A prova contará com disciplinas de língua portuguesa, legislação, noções de informática (apenas para assistente), noções de saúde pública (apenas para médicos) e conhecimentos específicos de cada cargo.





concurso público terá validade de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.