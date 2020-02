Aeronáutica divulga seis novos editais com oferta de 150 vagas

(foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira ( FAB ) tornou público seis novos editais ofertando ao todo, 150 vagas para os Exames de Admissão aos Cursos de Adaptação de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos, Oficiais Engenheiros, Oficiais de Apoio e Capelães da Aeronáutica. As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas pelo site www2.fab.mil.br até 27 de feveiro. O valor da taxa de inscrição a ser paga é de R$ 130.

Os candidatos serão avaliados por:

Provas Escritas;

Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP);

Parecer da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), para candidatos militares da Aeronáutica;

Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Prova Prático-Oral (PPO);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e

Validação Documental.

Confira abaixo!

Edital 1

São 102 vagas nas especialidades de anestesiologia, anatomia patológica, cancerologia, cardiologia, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia geral, clínica médica, cirurgia pediátrica, cirurgia vascular periférica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hematologia, hemoterapia, infectologia, medicina - intensiva, de família e de comunidade e do trabalho, nefrologia, neurologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, reumatologia e urologia.

Edital 2

Com oferta de 10 vagas, as oportunidades são para as áreas de cirurgia buco-maxilo-facial, dentística, inplantodontia, odontogeriatria, ortodobtia, prótese dentária e periodontia. As chances são para Rio de Janeiro/ RJ, Brasília/DF, São José dos Campos/SP, Recife/PE, Fortaleza/CE, Pirassununga/SP, Belém/PA, Manaus/AM e Porto Velho/RO.

Edital 3

Quatro vagas são ofertadas para as localidades de Pirassununga/SP e Rio de Janeiro/RJ. Os candidatos poderão optar entre as áreas de farmácia bioquímica e farmácia hospitalar. Do total de vagas, três serão para ampla concorrênciae uma vaga reservada.

Edital 4

Estão sendo ofertadas 20 vagas para engenheiros nas especialidades de civil, da computação, eletrônica, elétrica, mecânica, química e de telecomunicações. Os aprovados serão lotados em Belém/PA, São Luís – Alcântara/MA, São Paulo – Guarulhos/SP, Anápolis/GO, Rio de Janeiro/RJ, São José dos Campos/SP, Brasília – Gama/DF, Belo Horizonte – Lagoa Santa e Confins/MG, Canoas – Porto Alegre/RS e Recife/PE.

Edital 5

O edital oferta 10 vagas para os cargos de jornalismo, administração, análise de sistemas, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, psicologia e serviços jurídicos. As oportunidades serão para Brasília/DF, Belém/PA, recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Canoas/RS e Manaus/AM.

Edital 6

A oferta do edital são de quatro vagas para sacerdote católico apostólico romano. Para participar é necessário não ter menos de 30 nem completar 41 anos de idade no ano da matrícula. As provas serão realizadas nas cidades de Belém/PA, Recife/PE, Boa Vista/RR, Manaus/AM, Brasília, Rio de Janeiro/RJ, Canoas/RS e São Paulo/SP.

* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende