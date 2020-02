PCDF prorroga inscrições do concurso com 300 vagas para escrivão

(foto: Divulgação/PCDF)





São 300 vagas de nível superior, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho. Para concorrer na seleção é necessário ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em qualquer área de formação. Além disso, é preciso ter Carteira Nacional de Habilitação, na categoria "B" ou superior.





O concurso será constituído de duas etapas. A primeira terá as seguintes fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova prática de digitação, de caráter eliminatório;

exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório;

prova de capacidade física, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e

sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório.





Já a segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Todas as etapas serão realizadas no Distrito Federal.





As provas objetiva e discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 15 de março de 2020, no turno da tarde. Na data provável de 6 de março de 2020, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no site da banca, edital que informará os locais e os horários de realização das provas.

Mais oportunidades no DF





A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) está com as inscrições abertas do concurso que oferta 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal.





Confira! Os interessados podem se inscrever até as 18h de 20 de fevereiro de 2020, por meio do site da banca. As taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para superior. O concurso será composto de provas objetivas, para todos os cargos e prova discursiva, de caráter somente para os cargos de Analista Jurídico.

As inscrições do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram prorrogadas! Agora, os interessados poderão se inscrever até as 18h desta terça-feira (11/2), pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoçao de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. O valor da taxa de participação é de R$ 199.