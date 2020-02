Até R$ 4,9 mil: Sanep/RS torna público edital do concurso com 72 vagas

(foto: Divulgação/Sanep RS)





Cargos





Nível fundamental incompleto: auxiliar de serviços operacionais, instalador, motorista, operador de máquinas pesadas e operador de sistema hidráulico





Nível médio/técnico: escrevente, técnico - construção civil, contabilidade, eletromecânica, enfermagem, química, segurança do trabalho e ambiental





Nível superior: administrador, bi[ologo, contador, engenheiro - civil, eletricista, químico e mecânico, gestor público, psicólogo e químico





Inscrições e fases





As inscrições poderão ser realizadas a partir de 17 de fevereiro a 17 de março, pelo site da Legalle Concursos , banca organizadora do concurso. As taxas serão de R$ 57,45 para nível fundamental, R$ 114,90 para nivel médio/técnico e R$ 172,38 para os cargos que exigem nível superior. Poderão solicitar isenção candidatos com renda de até dois salários mínimos de candidatos desempregados. Estudantes terão desconto na taxa de inscrição.





A seleção será realizada por prova teórico objetiva e contará com disciplinas de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. Para os cargos de nível superior também haverá prova de títulos. Serão submetidos a prova prática os candidatos que concorrem aos cargos de engenheiro - civil, eletricista e mecânico, auxiliar de serviços pperacionais, instalador, motorista e operador de máquinas pesadas.





concurso público terá validade por dois anos a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O Serviço Autônomo de Sanemaneto de Pelotas, no Rio Grande do Sul ( Sanep/RS ) lançou edital do novo concurso público que oferta 72 vagas para cargos de todos os níveis de ensino! Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 36 horas semanais para receberem remunerações variando de R$ 1.206,13 a R$ 4.921,03. Além disso, haverá acréscimo de vale alimentação no valor de R$ 593,33.