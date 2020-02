Até R$ 19 mil: PCDF encerra e outros três concursos abrem as inscrições

(foto: Divulgação/Cofen)

As inscrições do certame tão esperado da PCDF encerram nesta segunda-feira (10/2)! Os interessados ainda podem se inscrever até as 18h pelo site www.cebraspe.org.br. O valor da taxa de participação é de R$ 199. O pagamento deve ser realizado até 12 de fevereiro de 2020. São 300 vagas para o cargo de escrivão, com remuneração de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho. Confira aqui as fases do concurso!

Leia também: Saiba o que vai cair na prova do novo concurso para escrivão da PCDF

Abertura Prefeitura em Goiás

Estão sendo ofertadas 168 vagas para todos os níveis de escolaridade, com remunerações que variam de R$ 1.000,91 a R$ 10.743,41. As inscrições deverão ser feitas no período de 10 de fevereiro a 3 de março. As taxas são de R$ 55 para nível fundamental; R$ 95 para nível médio; R$ 125 para nível superior. Veja aqui os cargos ofertadados!

Abertura Prefeitura de Teresina

O concurso oferta 26 vagas para os cargos de técnico de nível superior, na especialidade de fiscal de serviços públicos (20), com vencimento básico de R$ 3.848,09 e gratificação de nível superior de R$ 162,94. Também há oportunidades para procurador do município (6), que após aprovação receberá vencimento básico de R$ 8.142 e gratificação de produtividade operacional de R$ 11.398,79. As inscrições ficarão abertas no período de 10h de 10 de fevereiro às 14h de 6 de março. As taxas serão de R$ 85 para técnico e R$ 140 para procurador. Saiba mais!

Abertura Receita Federal do RJ

A seleção está ofertando 31 vagas e as inscrições poderão ser realizadas de 10 de fevereiro a 21 do mesmo mês, no horário de 10h às 16h, na Seção de Programação e Logística (SAPOL) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda-RJ. Ao chances são para as áreas de aeronáutica (2), automobilística (2), demais produtos e preparações da indústria química (3), elétrica/eletrônica/computação (3), equipamentos médicos (1), farmácia (1), mecânica (3), metalurgia (2), naval (2), nuclear (1), petróleo (2), plásticos (2), siderurgia (2), telecomunicações (2) e têxteis (3). Veja aqui!