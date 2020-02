Detran da Bahia divulga nova seleção com 49 vagas de níveis médio e superior

Detran Bahia (foto: Divulgação/Secom Bahia)





As lotações serão para a cidade de Salvador e após aprovados, os candidatos exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais. As remunerações irão variar entre R$ 2.063,92 e R$ 2.729,76, além do acréscimo de auxílio refeição de R$ 12 (por dia trabalhado) e auxílio transporte.





Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste concurso público. Para candidatos negros ficam reservadas 30% das vagas, no mesmo critério.





Inscrições e fases





inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas a partir das 8h de 17 de fevereiro até as 23h59 de 1º de março pelo site Ase poderão ser realizadas a partir das 8h de 17 de fevereiro até as 23h59 de 1º de março pelo site selecao.ba.gov.br . Os candidatos serão avaliados apenas por avaliação curricular.





O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.

Diário Oficial do Estado da Bahia. O edital completo pode ser conferido através do

* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia ( Detran/BA ) tornou pública a realização do novo processo seletivo simplificado para contrato temporário de profissionais de nível médio e superior. São 49 vagas para os cargos de técnico de nível médio e técnico de nível superior nas áreas de administração, comunicação social, contabilidade e direito.