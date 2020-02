Burger King Brasil abre mais de 1.500 vagas em todo o Brasil

Vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e não têm um período específico (foto: Clker-Free-Vector-Images/Pixabay )



O Burger King Brasil está com o processo seletivo aberto para mais de 1.500 vagas em todo o Brasil.



As oportunidades são para atendente, coordenador e gerente de negócios para atuar nos restaurantes das marcas Burger King e Popeyes.



Para as vagas de atendente, os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio.



No caso de coordenador, é necessário que estejam cursando ou tenham concluído o ensino superior.



Já para as vagas de gerente, o requisito é ter o superior completo.



As vagas para coordenador e gerente exigem experiência de no mínimo um ano na função, e são para trabalhar no período diurno ou noturno.



Todas as vagas estão distribuídas em diversas regiões do país, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, entre outras.



Os benefícios oferecidos são convênio médico, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira.



"Buscamos pessoas que gostem de se desafiar, que querem crescer e também se divertir em um ambiente onde todos são bem-vindos", conta Larissa Schaedler, gerente de gente do Burger King Brasil.



Os interessados devem cadastrar seu currículo por meio do WhatsApp (11 94317-6360).



Vale lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e não têm um período específico.





Para mais informações, visite visite www.burgerking.com.br ou a marca no Facebook, Twitter e no Instagram. E para contato ao SAC, envie e-mail para sac@burgerking.com.br .