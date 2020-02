Concurso PGDF: retificação amplia em 10 vezes o número de cadastros de reserva

(foto: ARTHUR MENESCAL/ESP. CB/D.A PRESS)

A Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) retificou nesta quinta-feira (6/2) o edital do concurso público! As alterações foram relacionadas a formação de cadastro reserva dos candidatos:

Para os cargos de técnico de apoio administrativo, por exemplo, serão 30 vagas para contratação inicial e outras 300 para cadastro de reserva. O cargo de analista jurídico, segundo com mais vagas disponíveis, poderá convocar até 220 pessoas, já que o novo edital prevê mais 200 vagas de cadastro de reserva.

Os recursos nas provas e o resultado final do certame também foram alteradas. Confira abaixo as alterações:





Haverá formação de cadastro de reserva na proporção de 10 vezes o número total das vagas previstas no quadro acima para cada cargo/especialidade.

no quadro acima para cada cargo/especialidade. O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme os procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório, em razão do disposto no § 1º do art. 55 da Lei nº 4.949/2012.

O edital de resultado final no concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, ordenados por classificação por cargo/especialidade, dentro do número de vagas e do cadastro de reserva, além dos candidatos excedentes a que se refere o caput do art. 16-A da Lei nº 4.949/2012, com redação dada pela Lei nº Distrital 6.488, de 14 de janeiro de 2020, conforme quadro abaixo.

Também foram incluídos os seguintes itens:

O edital de resultado final no certame será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, e o respectivo edital será divulgado na internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos , na data provável de 17 de agosto de 2020.

, na data provável de 17 de agosto de 2020. A nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão ao seguinte cronograma, que poderá ser modificado, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração:

a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo semestre de 2020; b) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no primeiro semestre de 2021; c) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas no segundo semestre de 2021; d) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido no primeiro semestre de 2022

Diário Oficial do Distrito Federal. As alterações podem ser conferidas no

Sobre o concurso





São 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal. Os interessados podem se inscrever ate as 18h de 20 de fevereiro de 2020, por meio do site da banca. As taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para superior. Saiba mais!

O que você achou da notícia? Comente no Fórum CW.





* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende