Até R$ 19 mil: Prefeitura de Teresina/PI divulga edital de concurso

Há chances para os cargos de técnico de nível superior, na especialidade de fiscal de serviços públicos (20), com vencimento básico de R$ 3.848,09 e gratificação de nível superior de R$ 162,94. Também há oportunidades para procurador do município (6), que após aprovação receberá vencimento básico de R$ 8.142 e gratificação de produtividade operacional de R$ 11.398,79.

As inscrições ficarão abertas no período de 10h de 10 de fevereiro às 14h de 6 de março. Os interessados devem se increvere as taxas serão de R$ 85 para técnico e R$ 140 para procurador. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, discursiva e de títulos. As provas objetivas estão previstas para 5 de abril.