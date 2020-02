Receita Federal do RJ divulga edital da seleção com 31 vagas

(foto: Divulgação/Receita Federal-Ministério da Economia)





Ao chances são para as áreas de aeronáutica (2), automobilística (2), demais produtos e preparações da indústria química (3), elétrica/eletrônica/computação (3), equipamentos médicos (1), farmácia (1), mecânica (3), metalurgia (2), naval (2), nuclear (1), petróleo (2), plásticos (2), siderurgia (2), telecomunicações (2) e têxteis (3).





Segundo o edital, o pagamento pelos serviços prestados será efetuado mediante Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA), com o regular cumprimento das obrigações tributárias eventualmente devidas, emitido pelo menos em 2 (duas) vias, uma das quais deverá ser anexada ao respectivo processo ou declaração aduaneira, sem prejuízo do seu regular prosseguimento.





As inscrições serão recebidas pessoalmente ou por procurador com poderes específicos, de 10 de fevereiro a 21 do mesmo mês, no horário de 10h às 16h, na Seção de Programação e Logística (SAPOL) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda-RJ, localizada à Rua Dezesseis, nº 73 - 3º andar - Vila Sta. Cecília, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

Os candidatos serão avaliados por análise de currículos. Confira abaixo os requisitos necessários para cada cargo!





O edital completo pode ser conferido no DOU!

Gostou? Comente e confira o quê os concurseiros acham deste edital no Fórum CW.