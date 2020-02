Até R$ 33,6 mil: 28 concursos públicos abertos ofertam 6.813 vagas

(foto: Julio Lapagesse/CB/D.A Press)

A seleção oferta 35 vagas para agente censitário municipal (ACM), que vai receber remuneração de R$ 2.100, e agente censitário supervisor (ACS), com remuneração de R$ 1.700. As chances serão para realização do Teste de Homologação de Equipamentos e Sistemas do Censo Demográfico 2020! Os interessados podem se inscrever até 5 de fevereiro. Confira!

PCDF

Veja aqui as fases do concurso! São 300 vagas para escrivães e os interessados podem se inscrever até as 18h de 10 de fevereiro. A taxa é de R$ 199. O salário inicial é de R$ 8.698,78 e poderão participar candidatos com graduação em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação, na categoria "B" ou superior.





PGDF

Confira mais aqui! A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) oferta 100 vagas nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas. Os salários vão de R$ 4.720 a R$ 7.320 e os interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (3/2) a 20 de fevereiro. As taxas variam de R$ 54 a R$ 78.





Amazul

Saiba mais aqui! A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) publicou o edital de abertura de seu novo processo seletivo simplificado, com 67 vagas imediatas e 2.310 vagas de cadastro reserva, todas temporárias. Há cargos de nível médio e superior com salários de até R$ 15,9 mil. As inscrições poderão ser feitas até 9 de fevereiro. A taxa varia de R$ 70 a R$ 100.





Aeronáutica

Veja aqui os requisitos! A Aeronáutica abriu 156 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). As inscrições devem ser realizadas até 12 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60.





Ministério Público Militar

Saiba mais aqui! O MPM oferta seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar. O valor do subsídio é de R$ 33.689,11. As oportunidades serão para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ. As inscrições poderão ser realizadas até 19 de fevereiro. A taxa é de R$ 250.





Goiás

Saiba mais! A Prefeitura Municipal de Alto Horizonte/GO oferta 483 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A cidade fica a cerca de 279km de Brasília e a 333km de Goiânia. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receber remunerações de R$ 1.800 a R$ 5.000. O período de inscrição também abre nesta segunda-feira (3/2) e os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 24 de fevereiro. As taxas irão variar entre R$ 120 para cargos de nível médio e técnico e R$ 190 para superior.





Marinha I

Saiba mais! O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha abriu 66 vagas para primeiro-tenente, posto que exige nível superior. As inscrições poderão ser feitas de 9 a 23 de março. A taxa custa R$ 126.

Goiás II

Saiba mais aqui! A Prefeitura Municipal de Ceres divulgou edital com 168 vagas para todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$1.000,91 a R$10.743,41. As inscrições deverão ser feitas de 10 de fevereiro a 3 de março. As taxas vão de R$ 55 a R$ 125.





TJRS

Saiba mais! Com remuneração de R$ 25.851,96, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tem 45 vagas para o cargo de juiz de direito substituto. As inscrições ficarão abertas até 5 de fevereiro e o valor da taxa de inscrição é de R$ 258.

Consamu/PR





Veja aqui! As chances são para formação de cadastro reserva, nas áreas de agente administrativo, motorista socorrista, rádio operador, técnico auxiliar de regulação, técnico em enfermagem, assessor jurídico, contador, enfermeiro, farmacêutico e médico. As inscrições podem ser realizadas até 19 de fevereiro e as taxas variam entre R$ 80 e R$ 150. Os aprovados irão receber remunerações de R$ 1.465,42 a R$ 9.644,29.





TJM/SP

Veja! O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo oferta três vagas para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciários – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dados. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22. Os interessados podem se inscrever até 2 de março e as taxas são de R$ 56,50 e R$ 82,20.

Goiás III

Veja mais! A Prefeitura Municipal de Mineiros, em Goiás, tornou públicas 1.945 vagas para contrato imediato e formação de cadastro reserva. Remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44, com inscrições de 20 de fevereiro até 23 de março. As taxas são de R$ 50 a R$ 100.









PMMG

A PM está com o concurso aberto com oferta de 160 vagas para o Curso de Formação de Oficiais. A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do curso de formação é de R$ 5.769,42. As inscrições deverão ser realizadas no período entre 5 de fevereiro a 6 de março de 2020. A seleção será realizada por provas de conhecimentos (objetiva e dissertativa), avaliações psicológicas, Avaliação Física Militar (AFM) e exames de saúde (preliminares e complementares), exame toxicológico, prova oral e prova de títulos. Veja aqui!





Goiás IV

Veja aqui! Com oferta de 518 vagas imediatas, e formação de cadastro reserva, a Prefeitura Municipal de Varjão, em Goiás divulgou novo edital. As remunerações vão de R$ 998 a R$ 2.301 e as inscrições vão até 14 de fevereiro. As taxas vão de R$ 50 e R$ 110.