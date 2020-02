PGDF e outros quatro concursos abrem e fecham as inscrições com 1.525 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa do Piauí)

Nesta segunda-feira (3/2) cinco concursos públicos abrem e fecham as inscrições, ofertando ao todo, 1.525 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As remunerações vão de R$ 1.108,53 a R$ 7.320. As chances são para a Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), a Prefeitura Municipal de Alto Horizonte, em Goiás, a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos, em São Paulo (Funprev/SP), Marinha do Brasil e Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur/BA).

Abertura PGDF

São 100 vagas ofertadas para os cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal. Os interessados podem se inscrever até as 18h de 20 de fevereiro de 2020, por meio do site da banca. As taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para superior.

Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia. Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação. Confira!

Abertura Prefeitura em Goiás

A Prefeitura Municipal de Alto Horizonte/GO oferta 483 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever pelo site do Itec até as 23h59 de 24 de fevereiro de 2020. As taxas irão variar entre R$ 120 para cargos de nível médio e técnico e R$ 190 para superior. Os aprovados irão receber remunerações variando de R$ 1.800 a R$ 5.000. Veja aqui os cargos ofertados!

Abertura Funprev

A Fundação abre a partir das 14h de 3 de fevereiro as inscrições do concurso com oferta de duas vagas para cargos de especialista de governo - procurador jurídico e especialista em gestão administrativa e serviços - contador. As remunerações variam entre R$ 3.833,62 e R$ 4.539, além de benefício de R$ 500. As inscrições poderão ser realizadas até as 16h de 27 de fevereiro, com taxa de R$ 95. Saiba mais!

Abertura Marinha

Encerrando nesta segunda-feira (3/2), a Marinha oferta 900 vagas para admissão de aprendizes-marinheiros com ingresso em 2021. Os interessados poderão se inscrever por meio do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. ou nas organizações militares da Marinha. O valor da taxa de inscrição será de R$ 25. Durante o curso a remuneração irá variar de R$ 1.108,53 a R$ 1.950, além dos benefícios. Veja mais!

Encerramento Sedur/BA

São 40 vagas para técnico de nível médio e técnico de nível superior - administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências jurídicas, ciências econômicas, engenharia civil, engenharia sanitária/ambiental, serviço social, tecnologia da informação e urbanismo. As remunerações variam entre R$ 1.987,21 e R$ 2.729,78, além do acréscimo. As inscrições poderão ser realizadas até as 18h de 3 de fevereiro. O edital não menciona o valor da taxa de inscrição a ser paga. Confira!