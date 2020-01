Core do Paraná publica edital de concurso com 80 vagas

Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná (Core/PR) (foto: Reprodução/Google)





As jornadas de trabalho serão de 40 horas semamais para os aprovados receberem remunerações variando de R$ 1.383,77 a R$ 3.500. Serão ainda acrescidos benefícios de vale refeição de R$ 34 por dia trabalhado, com desconto mensal no valor de R$ 10, auxílio creche no valor de meio salário mínimo, para filho(a) até completar 6 anos, plano de saúde e vale transporte.





As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até as 23h59 de 9 de março, pelo site do Instituto Quadrix . As taxas irão variar entre R$ 55 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os cargos de nível superior. Estarão isentos candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.





Fases do concurso





seleção será realizada por prova objetiva, que está prevista para 5 de abril. Para os cargos de nível superior também haverá avaliação de títulos.





A prova objetiva contará com disciplnas de conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática, noções de língua inglesa, raciocínio lógico e matemático e atualidades), conhecimentos complementares (legislação e ética na administração pública e noções de direito constitucional) e conhecimentos específicos.

O Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná ( Core/PR ) tornou público o edital do novo concurso público que oferta 80 vagas para lotação em Curitiba. As chances são para assistente administrativo júnior, fiscal júnior, analista contábil júnior, assessor jurídico júnior e analista TI. O certame está sendo organizado pelo Instituto Quadrix.