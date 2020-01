Iges/DF abre nova seleção com 600 vagas para agentes

(foto: Divulgação/Agência Brasília)





Serão ofertadas 600 vagas imediatas e formação de cadastro reserva e para participar os candidatos devem ter nível médio completo. As remunerações irão variar entre R$ 1.700 e R$ 2.000, além do acréscimo de auxílio alimentação de R$ 394,50 e auxílio transporte. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais.





Inscrições e fases





Os interessados devem se atentar ao curto prazo de inscrições, que poderão ser realizadas a partir desta sexta-feira (31/1) até as às 23:59 de 2 de fevereiro pelo site do www.igesdf.org.br . Não haverá cobrança de taxa de inscrição. O contrato com os selecionados será de seis meses.





A seleção será realizada por análise curricular e perícia médica para candidatos que se declararem com deficiência. Ter cursos na área de saúde e ter sido voluntário em atividades de saúde e educação contam pontos na classificação. Os candidatos aprovados e convocados realizarão procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares.





A previsão é que o resultado preliminar do processo seletivo seja divulgado em 20 de fevereiro. De acordo com a Secretaria, são esperadas cerca de 50 mil inscrições.

Após autorização do Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Saúde do DF tornou público o edital do novo processo seletivo simplificado que visa preenchimento de vagas para o cargo público de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVA). A seleção está sob responsabilidade do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal ( IGES/DF ).