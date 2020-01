Instituto Rio Branco homologa resultado final do concurso para diplomatas

(foto: Helio Montferre/Esp. CB/D.A Press)





O resultado dos candidatos aprovados na ampla concorrência, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência e nas vagas reservadas a candidatos negros pode ser conferido na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no concurso público.





Sobre o concurso para diplomata





O concurso oferta 20 vagas na classe inicial do terceiro secretário. Após aprovado, os candidatos ingressarão no curso de Formação de diplomatas do Instituto Rio Branco, cuja conclusão constitui condição essencial para a confirmação do servidor no Serviço Exterior Brasileiro. A remuneração inicial do cargo é de R$ 19.199,06.





Publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (31/1), o Instituto Rio Branco tornou público a homologação do resultado final do concurso público para provimento de cargos da carreira de diplomata.