Até R$ 7,8 mil: concursos encerram inscrições nesta quinta-feira

SES/SC

inscricaopss@saude.sc.gov.br. São cinco vagas para os cargos de médico (ortopedia e traumatologia), farmacêutico e psicólogo. As inscrições podem ser realizadas no site www.saude.sc.gov.br . De acordo com o edital, não será cobrada taxa de inscrição. A documentação comprobatória digitalizada deverá ser encaminhada exclusivamente ao endereço eletrônico





Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 20 e 30 horas semanais para receberem remunerações variando entre R$ 3.602,14 e R$ 7.813,53. Saiba mais!





CRQ-III

O certame oferta 15 vagas para os cargos de técnico - administrativo, de tecnologia de informação e comunicação e especializado de fiscalização e registro. Há ainda chances para analista fiscal, especialista financeiro, especialista em gestão de pessoas, especialista em compras, especialista em arquivo, contabilista, comunicação e analista de TI. Os interessados poderão se inscrever até 30 de janeiro, pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 85 e R$ 105.





Confira aqui! Após aprovados, os candidatos receberão remunerações que variam entre R$ 1.966,46 para nível médio e técnico e R$ 3.683,15 para nível superior. Serão acrescidos benefícios de auxílio refeição de R$ 814, auxílio creche/pré escolar/escolar de até R$ 505 e demais auxílios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Nesta quinta-feira (30/1), encerram-se as inscrições do Conselho Regional de Química da 3ª Região (CRQ-III), com sede no Rio de Janeiro e da Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES/SC). Ao todo, são 20 vagas para cargos de nível médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.966,46 a R$ 7.813,53, além dos benefícios. Confira abaixo!