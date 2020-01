Mais de 15 mil inscritos! Secretaria de Economia do DF divulga concorrência de concurso

(foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press) Veja em detalhes: A Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF) divulgou o número de inscritos e a concorrência do concurso com 120 vagas para audirores fiscais. Do total de chances, 40 são imediatas e 80 para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 14.970. De acordo com o órgão, ao todo, são 15.949 inscritos , sendo mais de 398 candidatos por vaga.





Inscritos total: 15.949 Vagas total: 40 Demanda total: 398.73

Inscritos pela ampla concorrência: 15.949 Vagas ampla concorrência: 24 Demanda ampla concorrência: 664.54

Inscritos candidatos com deficiência: 442 Vagas candidatos com deficiência: 8 Demanda candidatos com deficiência: 55.25

Inscritos candidatos negros: 2.290 Vagas candidatos negros: 8 Demanda candidatos negros: 286.25





Fases do concurso de auditor fiscal

O concurso será composto por prova objetiva, discursiva e avaliação de vida pregressa. As provas objetivas serão aplicadas em 2 de fevereiro de 2020 no turno da tarde. Já as discursivas, serão aplicadas em 12 de abril. Veja mais detalhes no site do Cebraspe, banda organizadora do certame.





Serão cobrados conhecimentos sobre língua portuguesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal, contabilidade pública, direito administrativo, constitucional, civil, empresarial e penal, economia e finanças públicas, tecnologia da informação, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, auditoria fiscal do ICMS e do iSS, contabilidade geral e de custos, direito financeiro e tributário, legislação tributária.





Sobre o cargo de auditor

Os aprovados exercerão as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e exercerão as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita, conforme o art. 4º da Lei nº 4.717/2011.

Sobre o concurso