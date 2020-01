4.542 vagas: último dia de inscrição para educador social voluntário no DF

(foto: Vladimir Luz / Secretaria de Educação ) Esta quarta-feira (29/1) é o último dia de inscrições para concorrer a uma das 4.542 vagas abertas, além de formação de cadastro reserva, pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. O cargo em questão é o de para educador social voluntário 2020, para atuar em 14 regionais de ensino.





A pasta informou que não haverá prorrogação do prazo, então é preciso se apressar. Os cadastros devem ser feitos online com envio de documentos digitalizados. No ato de inscrição é necessário também selecionar a regional de ensino na qual pretende atuar, indicando as escolas de preferência.





Os voluntários passarão por análise de currículo e entrevistas. Cada unidade escolar que aderiu ao programa formará uma comissão avaliadora, composta por três membros, que será responsável pela seleção dos educadores.





Faz parte do trabalho de um educador social voluntário auxiliar as atividades do cotidiano escolar, como formação, socialização de experiências, participação em atividades de apoio ao trabalho pedagógico e colônia de férias, com foco em escolas que oferecem serviços diferenciados, tais como unidades de educação infantil, educação especial, ensino em tempo integral, correção de fluxo, entre outras.





Os aprovados receberão R$ 30 diários para cobrir despesas com alimentação e transporte e a capacitação dos educadores é feita na própria escola pela equipe gestora da unidade.





Cronograma completo:

28 e 29/1: inscrições on-line pelo site: www.educadorsocial.se.df.gov.br





30 e 31/1: análises curriculares e entrevistas





6/2: resultado parcial do processo seletivo





10/2: apresentação de recursos na regional de ensino





11 e 12/2: análises de recursos





13/2: resultado final da seleção





14/2: assinatura do termo de adesão na regional de ensino





17/2: apresentação e início das atividades