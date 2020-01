Iapen no Acre lança seleção com remunerações de até R$ 10,2 mil

(foto: Divulgação/Iapen AC)





Estão sendo ofertadas 16 vagas para os cargos de técnico em enfermagem, microscopista, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro, farmacêtico, fisioterapeuta, cirurgião dentista, médico e nutricionista. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 30 horas semanais para receber remunerações de R$ 2.458,15 a R$ 10.298,95.





Inscrição e fases

Os interessados poderão se inscrever de 29 de janeiro até 20 de fevereiro, pelo site da Ibade. As taxas serão de R$ 42 para nível médio e R$ 63,50 para nível superior.





A seleção será realizada em três fases:





1ª Fase: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;

2ª Fase: Prova de Títulos de caráter classificatório;

3ª Fase: Investigação Criminal, de caráter eliminatório.





As fases serão realizadas nas cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Foi publicado, nesta terça-feira (28/1), o edital do novo processo seletivo simplificado do Instituto de Administração Penitenciária ( Iapen ), que oferta vagas de nível médio e superior. O objetivo é garantir a continuidade do funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Complexo Penitenciário de Rio Branco/AC. A seleção está sendo organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo ( Ibade ).