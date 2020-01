Nível médio e superior: Consamu oferece salários de até R$ 9,6 mil

(foto: Divulgação/Prefeitura do Município de Toledo)





Para nível médio as chances são para agente administrativo, motorista socorrista, rádio operador, técnico auxiliar de regulação e técnico em enfermagem. Já para quem possui nível superior há oportunidades para assessor jurídico, contador, enfermeiro, farmacêutico e médico. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 12 a 40 horas semanais para receber remunerações de R$ 1.465,42 a R$ 9.644,29.





As vagas serão para as cidades de Assis Chateaubriand, Cafêlandia, Caopitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Palotina, Quedas do Iguaçu, Santa Helena, Santa Tereza do Oeste, São José das Palmeiras, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.





Inscrição e fases

Os interessados poderão se inscrever até 19 de fevereiro, pelo site do Instituto Brasil. As taxas serão de R$ 80 para nível médio e R$ 150 para superior, podendo solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico ou membros de família de baixa renda.





O processo seletivo será realizado pelas seguintes etapas:





Primeira etapa Consistirá de prova escrita objetiva, de múltipla escolha, com uma única alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os candidatos;



Segunda etapa

Prova de títulos: de caráter apenas classificatório, para os empregos públicos de assessor jurídico, contador, enfermeiro, farmacêutico, médico e técnico em enfermagem;





Prova prática: de caráter classificatório e eliminatório para o emprego público de assessor jurídico;





Prova de aptidão física: de caráter classificatório e eliminatório para os empregos públicos de enfermeiro, motorista socorrista e técnico em enfermagem;





Terceira etapa Consistirá em exame médico pré-admissional.





Fórum CW! Gostou? Comente e confira o quê os concurseiros acham do edital no











* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

O Consórcio Intermunicipal SAMU Oeste do Paraná ( Consamu/PR ) está com as inscrições abertas para seu novo concurso público, que oferta vagas para formação de cadastro reserva a cargos de nível médio e superior.