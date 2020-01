Secretaria de Economia do DF divulga locais de provas para auditor fiscal

(foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Itararé)

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ) tornou pública a consulta individual dos locais de aplicação das provas objetivas, referentes ao concurso público para auditor fiscal da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF).

De acordo com a assessoria do Cebraspe, o número de candidatos inscritos no concurso será divulgado até o final desta semana.





site da banca organizadora. As provas objetivas terão a duração de cinco horas e serão aplicadas no dia 2 de fevereiro, às 13h. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no





Serão cobrados conhecimentos sobre língua portuguesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal, contabilidade pública, direito administrativo, constitucional, civil, empresarial e penal, economia e finanças públicas, tecnologia da informação, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, auditoria fiscal do ICMS e do iSS, contabilidade geral e de custos, direito financeiro e tributário, legislação tributária.

Os candidatos ainda serão avaliados por provas discursivas, que ocorrerão em 12 de abril. Haverá também avaliação de vida pregressa, para todos os candidatos, avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.





Recomendações

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início dessas, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:





aparelhos eletrônicos, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.;





relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;





quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;





qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).





Sobre o concurso

Confira! São 120 vagas ofertadas, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 14.970. O concurso está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que vai realizar o Método Cespe na seleção. Para participar é necessário diploma de curso de nível superior em qualquer área de formação.

Fórum CW! O que você achou da notícia? Comente no









* Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco