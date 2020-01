Mapa dos concursos de Goiás: 5.400 vagas e salários de até R$ 10,7 mil

(foto: Divulgação/Sead/PA )

Os concurseiros do Estado de Goiás podem se animar! Estão abertos atualmente 19 concursos públicos e seleções simplificadas, que ofertam ao todo 5.401 vagas para cargos de todos os níveis de ensino. As remunerações vão de R$ 783,65 a R$ 10.743,41.

Destaque para a Prefeitura de Formosa, que fica no Entorno do Distrito Federal, com 1.089 vagas para cargos de todos os níveis de ensino. As remunerações variam de R$ 998 a R$ 2.900 e os interessados podem se inscrever até 5 de fevereiro. O pagamento da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 130. Veja aqui!

Outro destaque vai para a Prefeitura de Mineiros, com 1.945 vagas e remunerações de R$ 783,65 a R$ 9.990,44. As chances são para nível fundamental, médio e superior e as inscrições poderão ser realizadas no período de 20 de fevereiro até as 17h de 23 de março. As taxas são de R$ 50 a R$ 100. Veja aqui os cargos!

Para conferir os demais concursos em Goiás confira o mapa abaixo e, se você está acessando pelo celular, clique aqui para ver o mapa.

