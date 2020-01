Prefeitura em Goiás oferta 1.945 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Prefeitura de Mineiros GO (foto: Divulgação/Google)





As inscrições poderão ser realizadas pelo site da banca, no período de 20 de fevereiro até as 17h de 23 de março. As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 75 para nível médio e R$ 100 para nível superior.





Cargos

Nível fundamental: auxiliar de produção - pedreiro, auxiliar de serviços gerais, merendeira, motorista, operador de máquinas, porteiro servente, vigia, auxiliar de análise de água, auxiliar mecânico, auxiliar de serviços de serviços do sistema de hidrometria, encanador do sistema de água, leiturista do sistema de água, motorista, operador de bombas, operador de máquinas, operador de serviços gerais, operador de sistemas de esgoto e porteiro;





Nível médio/técnico: agente administrativo, agente educativo de inclusão - apoio, intérprete, atendente, auxiliar de cuidador, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços de saúde, cuidador, fiscal do Procon, monitor de creche, monitor de programa, técnico em - enfermagem e radiologia, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, técnico químico e telefonista;





Nível superior: analista de suporte, analista e fiscal ambiental, assistente social, bibliotecário, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, farmacêutico, fiscal de arrecadação, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico - anestesista, gineco-obstetra, pediatra, psiquiatra e veterinária, nutricionista, procurador, profissional do magistério, professor de educação físca, psicólogo, advogado, engenheiro civil e farmacêutico bioquímico.





A seleção será realizada por prova objetiva com disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática, legislação e/ou conhecimentos específicos. O exame está previsto para 19 de abril (para os cargos de níveis fundamental, médio e superior) e 26 de abril (também para nível superior). Também haverá prova de redação e prático-profissional para alguns cargos.

