Até R$ 9,6 mil: UnB e Secretaria de Saúde de SP encerram inscrições

Encerramento UnB

Os interessados ainda podem se inscrever nos concursos públicos da Universidade que ofertam três vagas para professores de magistério superior, com chances para áreas de estatística, enfermagem e administração. As inscrições podem ser realizadas pelo site e as taxas variam entre R$ 88,05 e R$ 240,40. Os salários vão de R$ 3.522,21 e R$ 9.616,18.





Para concorrer, é necessário ter gradução e doutorados nas áreas exigidas. Os candidatos serão avaliados por meio de provas discursiva, oral para apresentação de memorial, didática e de títulos. Saiba mais!





Encerramento SES/SP

A Secretaria oferta 25 vagas para os cargos de oficial de saúde, com lotação para a Unidade de Gestão Assistencial II - Hospital Ipiranga e técnico de enfermagem, para atuação no Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental "Dr David Capistrano da Costa Filho" da Água Funda. Os aprovados receberão remuneração de R$ 1.142,64. Será ainda acrescido prêmio de incentivo de R$ 563.





Os interessados poderão se inscrever ate as 23h59 de 24 de janeiro de 2020, pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição será de R$ 58,37. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva que será realizada na cidade de São Paulo/SP. Confira aqui!

Nesta sexta-feira (24/1) encerram as inscrições dos concursos públicos da Universidade de Brasília (UnB) e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES/SP). Ao todo, estão sendo ofertadas 28 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As remunerações podem chegar a R$ 9,6 mil. Confira abaixo!