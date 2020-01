Conselho Regional de Química do RJ prorroga inscrições de concurso

Conselho Regional de Química da 3ª Região (CRQ-III) (foto: Divulgação/Google)

Foram prorrogadas as inscrições do concurso público Conselho Regional de Química da 3ª Região (CRQ-III), com sede no Rio de Janeiro! A prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta quinta-feira (23/1), e torna público que os interessados poderão se inscrever até 30 de janeiro, pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. As taxas variam entre R$ 85 e R$ 105.