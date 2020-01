Prefeitura de Formosa/GO prorroga inscrições de seleção com 1.089 vagas

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





A seleção oferta 1.089 vagas, além de formação de cadastro reserva para os aprovados receberem remunerações variando de R$ 998 a R$ 2.900. As jornadas de trabalho vão de 30 a 40 horas semanais. A seleção será realizada por provas objetivas.





Cargos

Nível fundamental incompleto: agente de serviços de higiene e alimentação;





Nível fundamental: cozinheiro, motorista categoria “B”, motorista categoria “D” e serviços gerais;





Nível médio: assistente da equipe de referência, cuidador social, educador social, facilitador da oficina de artes, facilitador da oficina de esportes e facilitador da oficina de música;





Nível superior: advogado, assistente social, psicólogo, professor (atividades, matemática, português, inglês, ciência, história, geografia, educação física, Libras, braile) e técnico da equipe de referência (nível superior em qualquer área).

A seleção tem validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.





A Prefeitura Municipal de Formosa, em Goiás, retificou o edital do processo seletivo aberto e prorrogou o período de inscrições! Agora, os interessados terão até 5 de fevereiro para se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) , que é a banca organizadora do certame. O pagamento da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 130 e deverá ser efetuado até 24 horas após a emissão do boleto bancário.