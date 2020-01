Ofertando 518 vagas, Prefeitura em Goiás divulga novo concurso público

(foto: Divulgação/Google)





Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 30 a 44 horas semanais para receber remunerações de R$ 998 a R$ 2.301. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 14 de fevereiro, pelo site do Itame. Os valores das taxas de inscrição serão de R$ 50 para os cargos de nível fundamental, R$ 70 para os cargos de nível médio e R$ 110 para os nível superior.





Cargos

Nível fundamental incompleto: agente de vigilância (vigilante), auxiliar de serviços gerais, gari, guarda noturno, jardineiro, operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas, pedreiro e zelador de cemitério;





Nível fundamental completo: eletricista de manutenção, mecânico e motorista de veículos leves e pesados;





Nível médio: agente administrativo, agente arrecadador, agente comunitário de saúde (zona urbana e rural), agente de combate às endemias, agente de vigilância sanitária, auxiliar de controle interno, auxiliar de recursos humanos, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos municipais, monitor de ensino, técnico agrícola, técnico em enfermagem e técnico em higiene dental;





Nível superior: assistente social, educador físico, enfermeiro padrão, farmacêutico, nutricionista e professor - pedagogia.





Fases do concurso

Os candidatos serão avaliados por prova objetiva com disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e legislação. Para nível fundamental completo e incompleto também haverá a disciplina de cidadania, conhecimentos gerais, história e geografia. Quem concorre aos cargos de nível médio e superior também serão avaliados por noções de informática, conhecimentos gerais, história e geografia.





Os candidatos que forem concorrer aos cargos de operador de máquinas agrícolas e operador de máquinas pesadas serão submetidos a prova prática. Para professor haverá prova de redação. Será realizada prova de aptidão física para agente de vigilância, eletricista, gari, guarda noturno, jardineiro, mecânico, pedreiro e zelador de cemitério.

Com oferta de 518 vagas imediatas, e formação de cadastro reserva, a Prefeitura Municipal de Varjão , em Goiás divulgou novo edital de concurso público, sob a responsabilidade do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame).