Sedur da Bahia lança seleção com 40 vagas para níveis médio e superior

Para os candidatos com deficiência ficam reservadas 5% do total de vagas existentes e das que vierem a existir, por cargo, dentro do prazo de validade deste processo seletivo. Para candidatos negros ficam reservadas 30% das vagas, no mesmo critério.





As chances serão para técnico de nível médio e técnico de nível superior - administração, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências jurídicas, ciências econômicas, engenharia civil, engenharia sanitária/ambiental, serviço social, tecnologia da informação e urbanismo. Após aprovados, os candidatos exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais.





Inscrições da seleção

As inscrições poderão ser realizadas aqui, no período das 8h de 28 de janeiro até as 18h de 3 de fevereiro. O edital não menciona o valor da taxa de inscrição a ser paga. A seleção dos candidatos será realizada por avaliação curricular.





O processo seletivo simplificado terá validade de um ano, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.

Diário Oficial do Estado da Bahia. O edital completo pode ser conferido no

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia ( Sedur/BA ) tornou público um novo processo seletivo simplificado, que oferta 40 vagas para cargos de nível médio e superior. As remunerações variam entre R$ 1.987,21 e R$ 2.729,78, além do acréscimo, por dia útil trabalhado, de auxílio refeição de R$ 12 e auxílio transporte.