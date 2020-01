Até R$ 33,6 mil: três concursos abrem e fecham inscrições nesta terça-feira

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)





São seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar, com subsídio de R$ 33.689,11. As oportunidades serão para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ. As inscrições poderão ser realizadas de 21 de janeiro a 19 de fevereiro pelo site do Ministério. A taxa é de R$ 250.





Os candidatos serão avaliados por prova escrita objetiva, provas escritas subjetivas, provas orais, prova prática e avaliação de títulos. Saiba mais!





Ofertando 16 vagas e remunerações variando entre R$ 1.158 a R$ 2.803,94, as inscrições da seleção encerram nesta terça-feira (21/01). Os interessados ainda podem se inscrever pelo site www.cegecon.org.br. As chances são para coordenador de área, assistente de manutenção, figurinista/aderecista, produtor técnico, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo exclusivo para PCD e professor - informática, coreógrafo e música. Confira!





Também encerrando as inscrições, o certame oferta 30 vagas para analista ministerial e técnico ministerial. Os salários são de até R$ 5,9 mil. Os interessados devem se inscrever até 18h de 21 de janeiro de 2020. A taxa é de R$ 70 para nível médio e R$ 100 reais para candidatos de nível superior. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 14 de fevereiro de 2020. Veja aqui!





Nesta terça-feira (21/1), três concursos públicos abrem e fecham as inscrições, ofertando ao todo, 52 vagas e remunerações de R$ 1.158 a R$ 33.689,11! Poderão participar candidatos de todos os níveis de ensino e as chances serão para o Ministério Público Militar (MPM), o Centro de Gestão em Educação Continuada em Goiás (Cegecon) e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Confira abaixo!