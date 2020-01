Concursos públicos somam mais de 8.600 vagas abertas

(foto: USP/Divulgação )

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) oferta 100 vagas nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas. Os salários vão de R$ 4.720 a R$ 7.320 e os interessados podem se inscrever a partir de 3 a 20 de fevereiro. As taxas variam de R$ 54 a R$ 78. Confira mais aqui!





CRO/DF



Amazul Saiba mais aqui! A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) publicou o edital de abertura de seu novo processo seletivo simplificado, com 67 vagas imediatas e 2.310 vagas de cadastro reserva, todas temporárias. Há cargos de nível médio e superior com salários de até R$ 15,9 mil. As inscrições poderão ser feitas até 9 de fevereiro. A taxa varia de R$ 70 a R$ 100. As inscriçoes foram prorrogadas! O Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal oferta nove vagas para o cargo de fiscal, com lotação para Brasília/DF. A remuneração é de R$ 3.500, além de auxílio refeição de R$ 24,15 por dia trabalhado, auxílio alimentação de R$ 651, auxílio saúde (médico, hospitalar e odontológico), auxílio transporte, auxílio creche de R$ 483 e auxílio educação. As inscrições poderão ser realizadas até 29 de janeiro. A taxa é de R$ 55. Saiba mais aqui!

Aeronáutica





Ministério Público Militar O MPM oferta seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar. O valor do subsídio é de R$ 33.689,11. As oportunidades serão para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ. As inscrições poderão ser realizadas de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. A taxa é de R$ 250.



Caldas Novas/GO Um novo processo seletivo simplificado foi lançado pela Prefeitura de Caldas de Novas, em Goiás! As inscrições já estão abertas e a seleção destina-se a contratação de 200 professores pedagogos substitutos para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (Semel). Os interessados poderão se inscrever até 22 de janeiro. Confira!

Goiás Saiba mais!



A Prefeitura Municipal de Alto Horizonte/GO oferta 483 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A cidade fica a cerca de 279km de Brasília e a 333km de Goiânia. Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receber remunerações de R$ 1.800 a R$ 5.000. MPCE O Ministério Público do Ceará (MPCE) oferta 30 vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva para analista e técnico ministeriais. Os salários vão até R$ 5,9 mil e os interessados devem se inscrever até 21 de janeiro. A taxa varia de R$ 70 a R$ 100. Saiba mais aqui!

Marinha O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha abriu 66 vagas para primeiro-tenente, posto que exige nível superior. As inscrições poderão ser feitas de 9 a 23 de março. A taxa custa R$ 126. Saiba mais!

MPRS Saiba mais aqui! O Ministério Publico do Rio Grande do Sul (MPRS) oferta 15 vagas para o cargo de promotor de justiça em entrância inicial. Do total de chances, 11 são destinadas à ampla concorrência, uma reservada aos candidatos com deficiência e três vagas são para candidatos negros. O salário é de R$ 25.851,96. Para se candidatar é necessário ser bacharel em direito e possuir, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Os interessados podem se inscrever até 7 de fevereiro. A taxa custa R$ 272,71.

Goiás II

Saiba mais aqui! A Prefeitura Municipal de Ceres divulgou edital com 168 vagas para todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$1.000,91 a R$10.743,41. As inscrições deverão ser feitas de 10 de fevereiro a 3 de março. As taxas vão de R$ 55 a R$ 125.



Um novo processo seletivo simplificado foi aberto pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, com 190 vagas temporárias para o quadro de Saúde para tenentes e soldados. As inscrições vão até 22 de janeiro e as taxas variam de R$ 85,53 a R$ 195,02. Saiba mais!





Fundação de Saúde do RJ

Veja mais! A Fundação Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (FSERJ) está com 4.081 vagas abertas para cargos de nível técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.283,59 a R$ 6.442,08 e os interessados poderão se inscrever até as 16h de 23 de janeiro. As taxas vão de R$ 70 a R$ 110.





CRF/MA

Veja mais! O Conselho Regional de Farmácia do Maranhão está com as inscrições abertas para 40 vagas de analistas e farmacêuticos. Os aprovados receberão remunerações de R$ 2.508 a R$ 5.287 e as inscrições podem ser realizadas a partir de 26 de março até 28 de abril. A taxa é de R$ 100.





TJRS

Saiba mais! Com remuneração de R$ 25.851,96, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) tem 45 vagas para o cargo de juiz de direito substituto. As inscrições ficarão abertas até 5 de fevereiro e o valor da taxa de inscrição é de R$ 258.





TJM/SP

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo oferta três vagas para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciários – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dados. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22. Os interessados podem se inscrever até 2 de março e as taxas são de R$ 56,50 e R$ 82,20. Veja!





