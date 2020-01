Cegecon/GO divulga edital de seleção para todos os níveis de ensino

(foto: Divulgação/Cegecon)





As chances são para coordenador de área, assistente de manutenção, figurinista/aderecista, produtor técnico, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo exclusivo para PCD e professor - informática, coreógrafo e música. As remunerações variam entre R$ 1.158 a R$ 2.803,94. Para professor o salário será de R$ 14 h/a.

Os aprovados poderão ser lotados no Itego em Artes Basileu França (Goiânia), Itego Jerônimo Carlos do Prado e Cotec Polo de Damolândia (Cidade de Damolândia).





As inscrições podem ser realizadas até 21 de janeiro pelo site www.cegecon.org.br. A seleção será dividida em cinco etapas:





homologação das inscrições

avaliação curricular

avaliação de desempenho didático (para professores)

avaliação específica teórica (exceto para o cargo de professor)

entrevista





processo seletivo simplificado terá validade de seis meses, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.

Mais oportunidades em Goiás

O Centro de Gestão em Educação Continuada em Goiás ( Cegecon ) tornou público o edital do novo processo seletivo simplificado que está ofertando 16 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para candidatos de nível fundamental, médio e superior.

A Prefeitura Municipal de Ceres, em Goiás, lançou o concurso público ofertando 168 vagas para todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$1.000,91 a R$10.743,41. As inscrições deverão ser feitas de 10 de fevereiro a 3 de março. As taxas são de R$ 55 para nível fundamental; R$ 95 para nível médio; R$ 125 para nível superior. Confira aqui mais sobre o certame!