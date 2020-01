Ministério Público Militar retifica edital do concurso para promotor

(foto: Divulgação/Prefeitura de Cuiabá)





LEGISLAÇÃO RELACIONADA AO PROGRAMA

1. Código Penal Militar - Decreto-Lei 1.001, 21 de outubro de 1969;





2. Código Penal brasileiro, Decreto-Lei, de 7 de dezembro de 1940;





3. Código de Processo Penal Militar, - Decreto-Lei 1.002, 21 de outubro de 1969, CPPM;





4. Leis Penais Especiais (Fonte de Consulta);





- Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072, de 25 de julho de 1990;





- Lei de Execução Penal, Lei 7.210/1984;





- Licitações e Contratos, Lei 8.666/1993;





- Crimes de Tortura, Lei 9.455/1997;





- Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/2003;





- Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, Lei 11.343/2006;





- Crimes de Importunação Sexual, Lei 13.718/2018;





- Crimes Cibernéticos, Lei 12.737/2012;





- Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006;





- Abuso de Autoridade, Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019;





- Alteração do CPM, Lei 13.491/2017;





- Alteração da Organização da Justiça Militar da União, Lei 13.774/2018;





- Antiterrorismo, Lei 13.260/2016;





- Crime Organizado, Lei 12.850/2013;





- Proteção a vítimas e testemunhas, Lei 9.807/1999;





- Lavagem de Capitais, Lei 9.613/1998;





- Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lei 7.492/1986;





- Redução de Pena para concorrente que denuncia crime à autoridade, Lei 9.269/1996.





Sobre o concurso

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco Estão sendo ofertadas seis vagas para o cargo de promotor de Justiça Militar, com subsídio de R$ 33.689,11. As oportunidades serão para lotação nas unidades de Bagé/RS, Belém/PA, Manaus/AM, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ. As inscrições poderão ser realizadas de 21 de janeiro a 19 de fevereiro pelo site do Ministério. A taxa é de R$ 250.

Após dois dias da publicação do edital, o 12º concurso público para provimento de cargos de promotor de Justiça Militar, do Ministério Público Militar ( MPM ), teve seu edital retificado. A publicação foi feita no Diário Oficial da União ( DOU ), desta sexta-feira (17/1), e altera o conteúdo da prova. Confira abaixo: