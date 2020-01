FUB encerra inscrições da seleção que oferta salário de R$ 4,3 mil

(foto: Vinicius Cardoso Vieira/Esp. CB/D.A Press)





Os candidatos devem apresentar, no momento da inscrição, cópia do documento de identificação e ficha de inscrição. Os candidatos aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receberem remuneração de R$ 4.304,92.





A lotação será para a Faculdade de Planaltina e os candidatos devem ter título de mestre na área de ciências sociais aplicadas a afins. A seleção será realizada por prova de títulos e prova oral para defesa de conhecimentos. Saiba mais!





Mais oportunidades na FUB

Três outros concursos públicos estão abertos na Universidade de Brasília (UnB) e visa contratação de professores de magistério superior. Há chances para áreas de estatística (1), enfermagem (1) e administração (1). Os salários vão de R$ 3.522,21 e R$ 9.616,18. Para participar é necessário ter gradução e doutorados nas áreas exigidas.





Confira aqui! As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até 24 de janeiro, exclusivamente por meio da internet, no site da seleção. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 88,05 e R$ 240,40. Os candidatos serão avaliados por provas discursiva, oral para apresentação de memorial, didática e de títulos.







* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Encerram-se, nesta sexta-feira (17/1), as inscrições do processo de seleção simplificada que oferta uma vaga para contratação de professor substituto na área de ciências sociais aplicadas. Os interessados ainda poderão se inscrever até as 17h30 no setor de Gestão de Recursos Humanos Campus - Planaltina/DF.