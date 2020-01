Estácio oferece cursos com 30% desconto para turbinar o currículo nas férias

Segundo, para quem está desempregado, precisa de um diferencial no currículo ou não tem tempo no dia a dia para estudar, as férias de fim de ano surgem como opção. "A Estácio elaborou cursos rápidos, com preços acessíveis, em diversas áreas."Os cursos livres digitais são a melhor opção para as férias. Facilmente a, permitem oou conhecimento de novos assuntos.Entre osestãopor R$ 42; Organização de eventos e técnicas de negociação por R$ 34,93;por R$ 83,23;– completo por R$ 101,43; epor R$ 83,23.Além desses, ocomno link http://www.estaciocursoslivres.com.br/ para turbinar o currículo.