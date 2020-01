Prefeitura em Goiás abre concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$10,7 mil

(foto: MPGO/Divulgação) R$1.000,91 a R$10.743,41. Veja a distribuição das vagas:



Prefeitura Municipal de Ceres ,em Goiás, divulgou edital de um novo concurso público com 168 vagas para todos os níveis de escolaridade. O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (NS|UEG) é o organizador. As remunerações variam de

48 vagas para nível fundamental

76 vagas para nível médio

44 vagas para nível superior





Asdeverão ser feitas exclusivamente via internet, no período de 10 de fevereiro a 3 de março, por meio do site www.nucleodeselecao.ueg.br . As taxas são de R$ 55 para nível fundamental; R$ 95 para nível médio; R$ 125 para nível superior.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas conforme o cargo, sendo de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aos cargos de nível superior passarão também por avaliação de títulos, com caráter classificatório.





Os candidatos aos cargos de Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde deverão ainda fazer um curso de formação profissional, de caráter eliminatório.





aqui o edital completo. O resultado final será divulgado no site do Núcleo de Seleção, no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornal de grande circulação, em data prevista no cronograma. Confirao edital completo.