Prefeitura do Entorno do DF abre 1.089 vagas para todos os níveis escolares

(foto: USP/Divulgação )

A Prefeitura Municipal de Formosa, localizada na região do Entorno do Distrito Federal, abriu processo seletivo com 1.089 vagas, além de formação de cadastro reserva! De acordo com o edital de abertura, divulgado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), que é a banca organizadora do certame, as chances são de níveis fundamental, médio e superior e por tempo determinado. O edital ainda reserva 5% das oportunidades a pessoas com deficiência.