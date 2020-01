Amazul lança edital de seleção com 65 vagas de níveis médio e superior

(foto: Divulgação/Amazul )





As especialidades em aberto são: analista administrativo, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de negócios, analista de relações institucionais, analista de sistemas, arquiteto, assistente administrativo, contador, engenheiro civil, engenheiro de automação e controle, engenheiro de energia, engenheiro de materiais, engenheiro de produção, engenheiro de telecomunicações, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, engenheiro naval, engenheiro nuclear, engenheiro para atuar em instrumentação e controle, engenheiro para atuar em proteção e combate a incêndio, engenheiro para atuar na área de gestão da qualidade, engenheiro químico, proteção radiológica, físico, pesquisador em historia, projetista civil, projetista de eletricidade, projetista de instrumentação e controle, projetista mecânico, químico, técnico em eletrônica, técnico em mecânica, técnico em química, tecnólogo em projetos mecânicos e webdesigner.





O contrato de trabalho será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez, ate o limite máximo de dois anos.





O processo seletivo será composto por duas fases:

Avaliação de conhecimentos gerais e específicos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;





Avaliação de títulos pela formação acadêmica e experiência profissional comprovada, de caráter classificatório, para todos os cargos.





As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo/SP, capital, com data inicialmente prevista para o dia 8 de marco de 2020, domingo, com duração de quatro horas para sua realização, em dois turnos.





Os locais de prova serão divulgados em 28 de fevereiro.





As inscrições poderão ser feitas pelo site da banca da seleção , o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), entre 13 de janeiro e 9 de fevereiro. A taxa varia de R$ 70 a R$ 100.





edital de abertura disponibilizado no DOU não informou os salários dos aprovados.

Sobre a Amazul

De acordo com o site oficial da Amazul, a empresa pública foi constituída em 2013 com o objetivo de absorver, promover, desenvolver, transferir e manter atividades sensíveis às atividades do Programa Nuclear da Marinha (PNM), do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e do Programa Nuclear Brasileiro (PNB).





O compromisso da Amazul é usar a tecnologia nuclear para salvar vidas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantir a segurança energética com energia limpa e defender a soberania do país.

