Concurso diplomata: resultado final da segunda fase é divulgado

Instituto Rio Branco divulgou o resultado final na segunda fase, a convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e a convocação para o procedimento de heteroidentificação, referentes ao concurso público de admissão à carreira de diplomata de 2019. A informação foi publicada no site do Instituto Iades, banca organizadora da seleção.





As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório nas segunda Fase deverão estar à disposição dos candidatos a partir de 8 de janeiro de 2020.





O edital de resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e no procedimento de heteroidentificação deverá ser publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no site do Iades, em 15 de janeiro de 2020

Sobre o concurso para diplomata

O concurso oferta 20 vagas na classe inicial do terceiro secretário. Após aprovado, os candidatos ingressarão no curso de Formação de diplomatas do Instituto Rio Branco, cuja conclusão constitui condição essencial para a confirmação do servidor no Serviço Exterior Brasileiro. A remuneração inicial do cargo é de R$ 19.199,06.