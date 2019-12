Até R$ 7,4 mil: UPA do Rio de Janeiro oferta 122 vagas em nova seleção

UPA Nova Friburgo/RJ (foto: Divulgação/Governo do Rio de Janeiro)





Estão sendo ofertadas 122 vagas e as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até 8 de janeiro de 2020 pelo site do Ibade. As taxas serão de R$ 30 para nível fundamental; R$ 53 para médio/técnico; e R$ 65 para os cargos de nível superior.





Cargos e remunerações





Para nível fundamental, as chances são para auxiliar de manutenção e auxiliar de serviços gerais. Os aprovados receberão remuneração de R$ 1.238,122. Já para quem possui nível médio as chances são para auxiliar administrativo, assistente de farmácia, auxiliar de saúde bucal, maqueiro, motorista de ambulância e recepcionista. As remunerações irão variar de R$ 1.238,11 a R$ 2.512,59.





Para nível médio técnico há oportunidades para técnico de RX, técnico de suporte TI e técnico de enfermagem - acolhimento, diarista, medicação/sutura, sala amarela adulto/ECG/isolamento, sala amarela pediatria e sala vermelha. O salário base irá variar de R$ 1.094,13 a R$ 2.226.





Com remunerações variando de R$ 2.016,68 a R$ 7.423,20, os candidatos de nível superior poderão optar entre os cargos de assistente social, enfermeiro plantonista, farmacêutico, médico clínico, médico pediatra e odontólogo.





Etapas





Os candidatos serão avaliados por prova objetiva, prova de títulos e entrevista técnica - comportamental. As etapas serão realizadas no Município de Nova Friburgo/RJ. A prova objetiva e de títulos está prevista para ser realizada em 19 de janeiro e conta com disciplinas de conhecimentos básicos de saúde pública e conhecimentos específicos de cada cargo.





Para nível fundamental e médio também haverá disciplinas de língua portuguesa. Os candidatos concorrendo ao cargo de nível médio também deverão obter conhecimentos de informática básica. A realização da entrevista técnica e comportamental deve ocorrer entre 6 e 9 de fevereiro de 2020.



*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader