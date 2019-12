Funed oferece mestrado gratuito em biotecnologia

Funed disponibiliza 15 vagas e os candidatos passarão por três etapas de seleção (foto: Michael Longmire/Unsplash)



Interessados em integrar a segunda turma do mestrado profissional em biotecnologia da Fundação Ezequiel Dias (Funed) têm até o dia 6 de janeiro de 2020 para se inscreverem.



O curso é totalmente gratuito e, ao todo, são disponibilizadas 15 vagas. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou enviadas pelos correios para o endereço informado no edital:

O programa de pós-graduação em biotecnologia (PPGBiotec) da Funed é pioneiro na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com essa nova turma, a instituição reforça seu compromisso em prestar mais um serviço à saúde pública brasileira: o da formação de recursos humanos altamente qualificados para atuação em setores produtivos e instituições de ciência e tecnologia de base tecnológica.



O curso é aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pela fundação do Ministério da Educação (MEC), responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todo o país. A área de concentração é a biotecnologia em saúde que é constituída por duas linhas de pesquisa: bioprodutos e bioensaios e métodos diagnósticos.



O processo seletivo será composto por três etapas: a primeira inclui o deferimento das inscrições para verificar se o candidato enviou a documentação completa e que atenda a todas as condições do edital. A segunda é composta por uma prova de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório. E a terceira é a análise de currículo conforme cronograma (calendário do processo seletivo).



As aulas têm início em março de 2020.

Serviço

Curso: mestrado profissional em biotecnologia da Funed

Inscrições: até às 16h (horário de Brasília), do dia 6 de janeiro de 2020

Vagas: 15

Valor: gratuito