Até R$ 6 mil: oito Câmaras Municipais ofertam 208 vagas em concursos

Suzano/SP

Com 208 vagas e remunerações podendo chegar a R$ 6 mil, oito Câmaras Municipais estão com as inscrições abertas de concursos públicos neste momento! As oportunidades são para São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Minas Gerais. Há vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de todos os níveis de ensino. Confira abaixo!

A Câmara Municipal de Suzano/SP está ofertando duas vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os cargos de agente de manutenção, analista de tecnologia da informação, copeira, motorista, procurador legislativo e telefonista. Os aprovados receberão remunerações de até R$ 4.155,56. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 de 23 de janeiro de 2020. As taxas variam de R$ 44,50 a R$ 82,20. Confira!



Boituva/SP

A Câmara Municipal de Boituva/SP está ofertando quatro vagas para os cargos de agente administrativo, agente de contabilidade e finanças, agente legislativo e analista jurídico. Todos os cargos exigem nível superior completo e as remunerações variam entre R$ 3.664,89 e R$ 4.397,86, além do acréscimo de vale alimetação de R$ 482.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até as 23h59 de 23 de janeiro de 2020. A taxa será de R$ 85,70. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva e para o cargo de analista jurídico também haverá prova prático profissional. Saiba mais!

Bragança Paulista/SP

A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista/SP está com as inscrições abertas até 7 de janeiro do concurso público que oferta cinco vagas para assistente de gestão e políticas públicas - gestão administrativa e secretária. A taxa de inscrição é de R$ 56,50. A seleção será realizada por prova objetiva.

Para participar é necessário ter nível médio completo e as remunerações variam entre R$ 2.869,87 e R$ 4.731,15, além dos acréscimos de vale alimentação de R$ 700, auxílio saúde de R$ 540, gratificação funcional de R$ 1.270,50, plano de cargos, salários e carreira e vale transporte. Confira!

São Caetano do Sul/SP

Com 149 vagas e remunerações que vão de R$ 1.604,54 a R$ 3.329,86, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul/SP está com as inscrições do novo concurso! As inscrições podem ser realizadas até 29 de dezembro e as taxas vão de R$ 35 a R$ 90. Os candidatos poderão optar entre os cargos de agente administrativo especializado, agente operacional, agente técnico especializado, analista técnico, contador especializado e procurador. Veja aqui!





Carapebus/RJ

São 18 vagas ofertadas para os cargos de contador, controlador interno, procurador jurídico, técnico de contabilidade, assistente de áudio e vídeo, assistente de patrimônio, assistente administrativo, assistente de ouvidoria, assistente de recursos humanos, assistente legislativo, recepcionista, tesoureiro, auxiliar de portaria, auxiliar de serviços gerais, copeira e motorista.

Os salários vão de R$ 1.200 a R$ 3.800. Os interessados no concurso para a Câmara Municipal de Carapebus/RJ poderão se inscrever até 18 de janeiro e as taxas variam de R$ 50 a R$ 93. Todos os candidatos serão avaliados por prova objetiva. Para quem concorre aos cargos de nível superior também haverá prova de títulos. Veja mais!





Marabá/PA

Com 23 vagas e salários chegando a R$ 4.092,66, a Câmara Municipal de Marabá/PA está com as inscrições abertas novo do concurso! Os interessados podem se inscrever até 15 de janeiro de 2020. As oportunidades serão para agente de portaria, motorista, agente administrativo, técnico - legislativo, em contabilidade, em processamento de dados e em tradução e interpretação de libras, advogado e engenheiro civil. Saiba mais sobre as fases do concurso!





Patrocínio/MG

A Câmara Municipal de Patrocínio/MG oferta três vagas para os cargos de advogado, controlador interno e ouvidor legislativo. A seleção será realizada por prova objetiva e os interessados podem se inscrever até 10 de janeiro de 2020. A taxa é de R$ 110. Os aprovados receberão remunerações variando entre 4.725,13 e R$ 6.111,86. Confira aqui!





Santana de Vargem/MG

Estão sendo ofertadas quatro vagas para os cargos de auxiliar legislativo, motorista, secretário legislativo, assistente legislativo, contador e controlador interno. As remunerações vão de R$ 1.300 e R$ 2.200 e os interessados poderão se inscrever até 10 de janeiro de 2020. As taxas vão de R$ 50 a R$ 90. Para preencher o quadro da Câmara Municipal de Santana da Vargem/MG, os candidatos serão avaliados por prova objetiva. Confira!

