Até R$ 9,6 mil: concursos abertos no DF ofertam mais de 700 vagas!

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press )

Os concurseiros no Distrito Federal podem se animar, pois aqui estão abertos concursos públicos e seleções simplificadas, ofertando ao todo, 713 vagas para todos os níveis de ensino! Após aprovados, os candidatos serão lotados em Brasília/DF e receberão remunerações variando de R$ 2 mil a R$ 9,6 mil!

As oportunidades são para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF); Conselho Federal de Fonoaudiologia da 5ª Região (Crefono-5), com vagas para o DF e Goiás; Conselho Federal de Odontologia (CFO); Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF); Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO/DF) e a Universidade de Brasília (FUB/UnB).

PCDF

A Polícia Civil está ofertando 300 vagas para escrivães e salário inicial de R$ 8.698,78. O cargo exige graduação em qualquer área de formação e os interessados podem se inscrever a partir das 10h de 22 de janeiro de 2020, até as 18h de 10 de fevereiro de 2020. O valor da taxa de participação é de R$ 199. Confira aqui as fases do concurso!

Crefono-5

São ao todo 165 vagas com chances para auxiliar administrativo, assistente administrativo e fonoaudiólogo fiscal. As remunerações variam de R$ 1.461,58 a R$ 3.816 e os aprovados serão lotados em Brasília e em Goiás. As inscrições foram prorrogadas e agora os interessados terão até 7 de janeiro para se inscreverem. As taxas custam R$ 50 para nível médio e R$ 60 para superior. Confira!

CFO

São 125 vagas ofertadas para os cargos de agente operacional, técnico administrativo, técnico arquivo, administrador, procurador jurídico e contador. Todas as oportunidades são para lotação em Brasília, DF. Os salários variam de R$ 2.000 a R$ 7.500, além dos acréscimos. Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 7 de janeiro e as taxas variam entre R$ 65 e R$ 85. Veja aqui!

PGDF

A Procuradoria lançou edital do concurso para provimento de 100 vagas nos cargos de analista jurídico e de técnico jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas, com salários variando entre R$ 4.720 e R$ 7.320, respectivamente. Os interessados podem se inscrever a partir de 10h de 3 de fevereiro de 2020 às 18h de 20 de fevereiro de 2020. As taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para superior. Veja aqui as especialidades ofertadas para cada cargo!

CRO/DF

Estão sendo ofertadas nove vagas para o cargo de fiscal, com lotação para Brasília/DF. As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 de 13 de janeiro de 2020 e a taxa é de R$ 55. A remuneração será de R$ 3.500 além dos benefícios de auxílio refeição de R$ 24,15 por dia trabalhado, auxílio alimentação de R$ 651, auxílio saúde (médico, hospitalar e odontológico), auxílio transporte, auxílio creche de R$ 483 e auxílio educação. Saiba mais!

UnB

A Universidade de Brasília (UnB) está com as inscrições abertas de sete concursos públicos que ofertam ao todo, nove vagas para professores de psicologia, eletrônica, interpretação e voz, educação matemática e estruturas metálicas e teoria das estruturas. A remuneração será R$ 9.616,18 e os interessados poderão se inscrever até 10 de janeiro de 2020. A taxa é de R$ 240,40.

Há ainda chances para professor adjunto, assistente e auxiliar de anatomia patológica, que após aprovados receberão remunerações variando de R$ 3.600,48 a R$ 5.831,21. O período de inscrição é o mesmo, mas as taxas vão de R$ 90,01 a R$ 145,78. Todos os candidatos serão avaliados por prova escrita, prova oral, prova didática e prova de títulos. Confira!

Com inscrições encerrando em 24 de janeiro de 2020, há também cinco concursos públicos abertos também para professores, mas nas especialidades de farmacologia básica e clínica, estatística, adjunto de administração financeira, enfermagem médico cirúrgica e assistência farmacêutica - subárea: clínica hospitalar. As remunerações variam entre R$ 3.522,21 e R$ R$ 9.616,18. Os interessados devem se inscrever pelo site da Universidade e as taxas também variam entre R$ 88,05 e R$ 240,40. Veja aqui!

FUB

Estão sendo ofertadas cinco vagas temporárias para professores de ciências sociais, política internacional, ciências sociais aplicadas, serviço social e engenharia química. As remunerações variam de R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21. As inscrições de todas as seleções já estão abertas e os editais não mencionam taxa de inscrição.

Os encerramentos das inscrições varia de acordo com cada cargo: para professor de engenharia química se encerra em 10 de janeiro de 2020, para área de serviço social em 15 de janeiro de 2020 e 17 de janeiro para professor de ciências sociais aplicadas. Já para professor de política internacional e ciências sociais as inscrições se encerram em 20 de janeiro de 2020. Mais informações aqui!







Curtiu a notícia? Saiba o quê os concurseiros também acharam no FórumCW!

* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco