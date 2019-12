Até R$ 33,6 mil: MPT e Prefeitura em Goiás encerram inscrições

(foto: Cecília Bastos/USP Imagens)





MPT

O certame destina-se ao preenchimento de quatro cargos vagos nas Procuradorias Regionais do Trabalho da 3ª Região - Belo Horizonte/MG, da 9ª Região - Curitiba/PR, da 10ª Região - Brasília/DF e da 18ª Região - Goiânia/GO. A remuneração inicial é de R$ 33.689,11 e os interessados ainda podem se inscrever pelo site dti.pgt.mpt.gov.br/concurso. A taxa custa R$ 250. O concurso contará com provas objetivas (com aplicação em 7 de fevereiro de 2020), discursivas, prática, oral e de títulos. Saiba mais!





Prefeitura em Goiás

site do Itec Concursos e as taxas vão de R$ 100 a R$ 130, a depender do cargo. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva. Prefeitura Municipal de São Patrício/GO também encerra hoje as inscrições do concurso que está ofertando 215 vagas e remunerações variando de R$ 998 a R$ 2.800. As inscrições podem ser realizadas peloe as taxas vão de R$ 100 a R$ 130, a depender do cargo. Os candidatos serão avaliados por prova objetiva.





As chances são para agente comunitário de saúde, agente de combate as endemias, analista de licitação, assistente social, assistente técnico de educação, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar em farmácia, controlador interno, cozinheira, eletricista, enfermeiro, farmacêutico e fiscal de meio ambiente.





Há ainda chances para fiscal de vigilância sanitária, fisioterapeuta, gestor ambiental, jardineiro, mecânico, mestre de obras, monitor, motorista profissional, odontólogo, operador de pá carregadeira, operador de retroescavadeira, pedreiro, porteiro, professor - pedagogo e de educação física, psicólogo, recepcionista, técnico de informática, técnico em enfermagem, tratorista e vigilante.





* Estagiária sob a supervisão de Lorena Pacheco

Nesta quinta-feira (26/12), encerram-se as inscrições de dois concursos públicos, que ofertam ao todo 219 vagas e remunerações de R$ 998 a R$ 33,6 mil! As chances são para o Ministério Público do Trabalho (MPT), com vagas para lotação em Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Brasília/DF e Goiânia/GO. As demais oportunidades são para a Prefeitura Municipal de São Patrício, em Goiás. A cidade fica cerca de 189km de Goiânia.