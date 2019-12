Até R$ 25 mil: confira os 16 concursos abertos que ofertam 5.830 vagas

(foto: Divulgação/Prefeitura de Lagoa do Piauí)

O tão esperado concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) foi lançado e oferta 100 vagas nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas, com salários são de R$ 4.720,00 e R$ 7.320. Os interessados podem se inscrever a partir de 10h de 3 de fevereiro de 2020 às 18h de 20 de fevereiro de 2020. As taxas são de R$ 54 para nível médio e R$ 78 para superior. Confira!





CRO/DF





Saiba mais aqui! Estão abertas as inscrições do certame do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO/DF), que oferta nove vagas para o cargo de fiscal, com lotação para Brasília/DF. A remuneração é de R$ 3.500, além de auxílio refeição de R$ 24,15 por dia trabalhado, auxílio alimentação de R$ 651, auxílio saúde (médico, hospitalar e odontológico), auxílio transporte, auxílio creche de R$ 483 e auxílio educação. As inscrições poderão ser realizadas até 13 de janeiro de 2020. A taxa é de R$ 55.





CFO





Após prorrogação das inscrições, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) oferta 125 vagas ofertadas para os cargos de agente operacional, técnico administrativo, técnico arquivo, administrador, procurador jurídico e contador. Todas as oportunidades são para lotação em Brasília, DF. Os salários variam de R$ 2.000 a R$ 7.500. As inscrições podem ser realizadas até 7 de janeiro e as taxas variam entre R$ 65 e R$ 85. Veja aqui!





FUB





A Universidade de Brasília (UnB) está com as inscrições para a seleção que oferta uma vaga para contratação de professor substituto na área de ciências sociais aplicadas, com remuneração de R$ 4.304,92. A inscrição será realizada pelo candidato de 6 a 17 de janeiro de 2020. Confira aqui mais informações!





Aeronáutica





A Aeronáutica abre seleção com 156 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica (EAGS). As inscrições devem ser realizadas a partir de 10 de janeiro de 2020 até 12 de fevereiro de 2020, pelo site da FAB. O valor da taxa de inscrição será de R$ 60. Veja aqui os requisitos!





Prefeitura em Goiás





O município de Hidrolina, no estado de Goiás lançou o concurso que oferta 306 vagas para cargos de todos os níveis de ensino. As inscrições podem ser realizadas entre as 8h de 15 de janeiro de 2020 e 23h59 de 6 de fevereiro de 2020. As taxas vão de R$ 60 a R$ 120. Os aprovados receberão remunerações indo de R$ 998 a R$ 2.000. Confira!





Prefeitura de Vila Velha





No Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha está com as inscrições abertas do concurso que oferta 1.423 vagas nas áreas de saúde, educação e setor administrativo. Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 998 a R$ 4.762,80. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ibade até 19 de janeiro. As taxas de inscrição variam entre R$ 30 para nível médio e R$ 45 para superior. Confira!









CDP





Saiba mais! A Companhia de Docas do Pará (CDP) lançou o concurso público que está ofertando 20 vagas para o cargo de guarda portuário. As inscrições podem ser realizadas até 13 de janeiro de 2020 e a taxa será de R$ 90. Os aprovados receberão remuneração de R$ 1.786,75.





CRF PA





Confira aqui os cargos ofertados! Também com chances para o Pará, o Conselho Regional de Farmácia do Estado oferta vagas para formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior! As remunerações irão variar de R$ 1.193,04 a R$ 8.207,86. Os interessados poderão se inscrever até 6 de fevereiro de 2020.





CRF MA





Veja mais! Outro Conselho Regional de Farmácia está aberto, ofertando 40 vagas para analistas e farmacêuticos, para lotação no Maranhão (CRF/MA). Os aprovados receberão remunerações variando de R$ 2.508 a R$ 5.287. As inscrições podem ser realizadas pelo site a partir das 10h de 26 de março de 2020 até as 18h de 28 de abril de 2020. A taxa é de R$ 100.





Secretaria de Saúde de Recife





Saiba mais sobre os cargos! O concurso está ofertando 695 vagas e remunerações variando de R$ 883,60 a R$ 5.991,99. Há oportunidades para cargos de nível médio, técnico e superior e os interessados poderão se inscrever até 13 de janeiro. As taxas serão de R$ 50 para nível médio, R$ 60 para técnico e R$ 100 para superior.





SES SC





Confira! Também com chances para a Secretaria de Saúde, só que em Santa Catarina (SES/SC), a seleção oferta nove vagas para o cargo de analista de sistemas. Os aprovados receberão de R$ 3.602,14, já acrescidos de benefícios. Os interessados poderão se inscrever até 6 de janeiro e não será cobrada taxa de inscrição.





Seduc AM





Veja aqui! A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, no Estado do Amazonas (Seduc/AM) está ofertando 2.868 vagas para professores, que receberão remuneração de R$ 4.349,50. As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h de 23 de dezembro até as 16h de 6 de janeiro de 2020 e não será cobrada taxa de inscrição.





MPCE





O Ministério Público do Ceará (MPCE) oferta 30 vagas para analista ministerial e técnico ministerial. Os interessados devem se inscrever a partir de 10h de 2 de janeiro de 2020 até 18h de 21 de janeiro de 2020. A taxa é de R$ 70 para nível médio e R$ 100 reais para candidatos de nível superior. Os salários são de até R$ 5,9 mil. Confira!





TJRS





Com remuneração de R$ 25.851,96, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) está ofertando 45 vagas para o cargo de juiz de direito substituto. As inscrições para o concurso ficarão abertas das 10 hora de 07/01/2020 até as 23h59min de 05/02/2020 e o valor da taxa de inscrição é de R$ 258. Saiba mais!





TJSP





O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM-SP) oferta três vagas para os cargos de técnico em comunicação e processamento de dados judiciário – desenvolvedor e analista em comunicação e processamento de dados judiciário – analista de dedes. Os salários variam de R$ 5.930,73 a R$ 6.686,22. Os interessados podem se inscrever a partir de 15 de janeiro até 2 de março de 2020 e as taxas são de R$ 56,50 e R$ 82,20. Veja!

