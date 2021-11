Especialistas em Enem avaliam as questões do primeiro dia de prova; assista

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil)



O Portal UAI e o Chromos Colégio e Pré firmaram por mais um ano a parceria para divulgação do Gabarito extraoficial do Enem 2021 . Realizado neste último domingo (21) o primeiro dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio, reuniu um time de professores e especialistas da instituição que participaram de uma live comentando todas as questões de cada uma das provas.





Com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Chormos Colégio e Pré, os candidatos puderam conferir a correção das 100 questões abordadas no primeiro dia do exame, uma por uma, sendo resolvidas e comentadas pelos profissionais da instituição. Assista a correção:









Pelo décimo ano seguido, o Chromos Colégio e Pré, em parceria com o Portal Uai, promove a correção e divulgação antecipada dos gabaritos extraoficiais das provas impressas do Enem 2021. Confira o gabarito do 1º dia de prova





O Gabarito Chromos Enem envolve uma equipe de mais de 100 professores de diversas áreas do conhecimento e especialistas no exame. Os vídeos com as questões comentadas estão disponíveis nas redes sociais do preparatório e no canal do Youtube

Fique por dentro do gabarito Chromos Enem:

22 a 27 de novembro: matérias com análises das áreas e principais questões da prova.

28 de novembro: publicação, a partir das 18h00, das respostas do 2º dia de prova com todas as questões em vídeo. A partir das 20h00, live com os professores do Chromos, repercutindo o 2º dia de provas.

29 de novembro: gabarito completo com todas as questões comentadas do 1º e do 2º dia de provas.

01 de dezembro: previsão da divulgação do gabarito oficial do Enem 2021 pelo Inep





*Escrito por: Ana Cristina Campos – Comunicação e Marketing Rede Chromos de Ensino