Tema da redação do Enem 2021 abordará 'invisibilidade e registro civil'

(foto: Arquivo Pessoal)

A "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" foi o tema escolhido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja primeira etapa é realizada neste domingo (21/11).