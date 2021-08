Sisu libera as notas do dia 04/08 de Medicina

O Sisu 2021.2 teve início ontem, causando grande expectativa e angustia nos alunos participantes do processo. Chegou a hora da verdade, de escolher ¨o que fazer quando crescer¨e com isso iniciar uma fase nova na vida.

(foto: Freepik)

Para te ajudar a visualizar o impacto das mudanças (a nota de corte do Sisu voltar a ser feita de acordo com regras de 2019) realizadas pelo Mec, estamos disponibilizando os resultados provisórios (do dia 04/08) das notas de corte referente ao curso Medicina em Minhas Gerais.

Segue abaixo a tabela:

As notas de corte são referentes as vagas de ampla concorrência

Para calcularmos a nota final devemos usar uma média ponderada, ou seja, Somatório de nota vezes peso dividido pela soma dos pesos.

Também preparamos uma aula para ilustrar todas as mudanças. Veja abaixo:

Desvendando o Sisu 2021 – seu guia definitivo

https://www.youtube.com/watch?v=82d_s4z4bhg&feature=emb_title