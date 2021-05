Alcance os 1000 na Redação

Você já se questionou qual disciplina é mais importante para o exame do ENEM? Na verdade, todas são importantes para você ir bem no Enem e conquistar sua vaga via Sisu na tão sonhada Universidade Federal. Mas dentro todas as áreas do conhecimento, as disciplinas que você não pode ter o desempenho médio ou baixo são matemática e REDAÇÃO, principalmente se o desejo for cursos concorridos, como a Medicina.

(foto: Freepik)

Então iremos te ajudar a garantir seu primeiro 1000 em umas das áreas mais importantes, a Redação. Nessa quinta-feira (06/04), às 15h será transmitido ao vivo e gratuitamente, o primeiro episódio do evento 6 passos para você alcançar os 1000 na Redação com a Profa. Bela. O evento será incrível.

Para acessar o evento clique aqui