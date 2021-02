Conheça os melhores cursinhos preparatórios para o Enem em 2021

Quando chega essa época do ano, muitos estudantes começam a procurar cursinhos preparatórios em busca de alcançar melhores resultados no Enem e nos vestibulares diversos. Como a concorrência é grande, não basta estudar - tem que estar muito preparado! Por esse motivo que escolher um bom cursinho "para se chamar de seu", é fundamental para aquele que almeja uma vaga na universidade em 2021.





Essa instituição, também, tem que estar pronta para atender as regras sanitárias impostas no período de pandemia, com estrutura para ensino online, hídrido e presencial. Com o objetivo de ajudar a ter bons resultados nesse ano, o portal UAI selecionou algumas das melhores instituições de Minas Gerais. Confira abaixo a lista por ordem alfabética. Aviso: todas as fotos de alunos em sala de aula foram tiradas antes da pandemia.

Bernoulli Colégio e Pré-Vestibular

Bernoulli: 1º lugar no Enem nos últimos seis anos. (foto: Divulgação)

O Bernoulli é o pré-vestibular que mais aprova em medicina e nos exames mais disputados como IME, ITA, USP, Unicamp entre outros, com destaque para a aprovação de 119 alunos em Medicina na UFMG. Os resultados são transparentes e podem ser confirmados pelo O Bernoulli é o pré-vestibular que mais aprova em medicina e nos exames mais disputados como IME, ITA, USP, Unicamp entre outros, com destaque para a aprovação de 119 alunos em Medicina na UFMG. Os resultados são transparentes e podem ser confirmados pelo https://sou.bernoulli.com.br/prevestibularbh . O site disponibiliza os nomes dos aprovados e informações sobre a metodologia exclusiva utilizada. O Bernoulli é 1º lugar do Brasil no Enem por seis anos, entre as escolas com mais de 60 alunos. Os preços dos cursos variam de acordo com a modalidade, que pode ser extensiva ou intensiva, tipo de plano e horário. A mensalidade é a partir de R$ 1.487. A instituição de ensino conta com um programa de bolsas A matrícula é online e pode ser feita pelo endereço eletrônico acima.





Localização: Belo Horizonte - MG.

Descontos: possui prova de bolsas com até 100%.

Chromos Colégio e Pré-Vestibular

Chromos: 1 de cada 5 aprovados na UFMG são do Chromos. (foto: Divulgação)

Com mais de 10 mil alunos e 29 anos de existência, o Chromos é o líder de aprovações na UFMG, 1 em cada 5 aprovados fazem parte da instituição. O colégio possui material didático próprio e seis unidades distribuídas em Belo Horizonte e Lagoa Santo. Além das aulas, o aluno tem acesso a biblioteca, mentorias especiais de redação, simulados e plataforma digital de estudos. Os valores da mensalidade são a partir de R$449,00 no turno noite. Com mais de 10 mil alunos e 29 anos de existência, o Chromos é o líder de aprovações na UFMG, 1 em cada 5 aprovados fazem parte da instituição. O colégio possui material didático próprio e seis unidades distribuídas em Belo Horizonte e Lagoa Santo. Além das aulas, o aluno tem acesso a biblioteca, mentorias especiais de redação, simulados e plataforma digital de estudos. Os valores da mensalidade são a partir de R$449,00 no turno noite.





Localização: Belo Horizonte e Lagoa Santa - MG.

Descontos: valores especiais para estudantes egressos de escola pública.

Curto-Circuito Pré-Vestibular

Curto-Circuito: especializado nos vestibulares militares do ITA, IME, AFA, EN, EsPCEx e EFOMM. (foto: Divulgação)

Criado e coordenado pelo professor de matemática Pedro "Jesus" Bittencout, o Curto-Circuito é o único cursinho dessa lista que atende somente os vestibulares militares para o ITA, IME, AFA, Escola Naval, EFOMM e EsPCEx. O Curto-Circuito tem uma parceria exclusiva em Minas com o Sistema de Ensino Poliedro, que atualmente é o que mais aprova nesses concursos no país. O cursinho tem cinco anos de existência e funciona a um quarteirão da praça da Savassi em Belo Horizonte. As mensalidades são a partir de R$1.250,00. Criado e coordenado pelo professor de matemática Pedro "Jesus" Bittencout, o Curto-Circuito é o único cursinho dessa lista que atende somente os vestibulares militares para o ITA, IME, AFA, Escola Naval, EFOMM e EsPCEx. O Curto-Circuito tem uma parceria exclusiva em Minas com o Sistema de Ensino Poliedro, que atualmente é o que mais aprova nesses concursos no país. O cursinho tem cinco anos de existência e funciona a um quarteirão da praça da Savassi em Belo Horizonte. As mensalidades são a partir de R$1.250,00.





Localização: Belo Horizonte - MG

Descontos: não tem.

Elite Colégio e Pré-Vestibular

Elite: faz parte de um dos grandes grupos de educação no país. (foto: Divulgação)

O Elite Rede de Ensino, a maior rede de educação básica do país com 40 unidades e mais de 33 mil alunos, vem se consolidando em Belo Horizonte. Se tratando em unidade de pré-vestibular, o Elite Savassi é atualmente o que mais aprova alunos em vestibulares e cursos diversos. O segredo desse sucesso de aprovações são salas reduzidas, ambientes amplos de estudos individuais e coletivos, orientação pedagógica individualizada e de alto impacto, material didático contextualizado, portal do aluno com vídeo-aulas, 12 simulados ao longo do ano e, por último e não menos importante a melhor equipe de professores. O Elite Rede de Ensino, a maior rede de educação básica do país com 40 unidades e mais de 33 mil alunos, vem se consolidando em Belo Horizonte. Se tratando em unidade de pré-vestibular, o Elite Savassi é atualmente o que mais aprova alunos em vestibulares e cursos diversos. O segredo desse sucesso de aprovações são salas reduzidas, ambientes amplos de estudos individuais e coletivos, orientação pedagógica individualizada e de alto impacto, material didático contextualizado, portal do aluno com vídeo-aulas, 12 simulados ao longo do ano e, por último e não menos importante a melhor equipe de professores.

Localização: Belo Horizonte - MG.

Descontos: possui prova de bolsas com até 100%.

Fibonacci Colégio e Pré-Vestibular

Fibonacci: alta performance e elite do Enem no interior de Minas. (foto: Divulgação)

Desde 2011, o Fibonacci figura como o melhor colégio do Brasil localizado em uma cidade de interior no ENEM, sempre entre os 10 primeiros colocados gerais do país, inclusive à frente das capitais. No ENEM 2019, última edição do exame divulgada, o Fibonacci ficou em 1º lugar do Brasil na Redação, com a média de 938,95 pontos, e novamente entre os 10 melhores resultados do país nas provas objetivas, com a média de 691,16 pontos, conquistando o 8º lugar geral no ranking nacional. Localizado em Ipating, os cursos iniciam a partir do dia 22 de fevereiro e tem uma mensalidade de R$1.600,00 com turno manha e retorno na parte da tarde. Desde 2011, o Fibonacci figura como o melhor colégio do Brasil localizado em uma cidade de interior no ENEM, sempre entre os 10 primeiros colocados gerais do país, inclusive à frente das capitais. No ENEM 2019, última edição do exame divulgada, o Fibonacci ficou em 1º lugar do Brasil na Redação, com a média de 938,95 pontos, e novamente entre os 10 melhores resultados do país nas provas objetivas, com a média de 691,16 pontos, conquistando o 8º lugar geral no ranking nacional. Localizado em Ipating, os cursos iniciam a partir do dia 22 de fevereiro e tem uma mensalidade de R$1.600,00 com turno manha e retorno na parte da tarde.





Localização: Ipatinga - MG

Descontos: não tem.

Hexag Pré-Vestibular

Hexag: metodologia diferente para vestibulandos de medicina. (foto: Divulgação)

Novato dessa lista, o Hexag é especializado no concorrido vestibular de medicina, forte e completo, com atividades em período integral e estudo orientado (E.O). Nele, o dia do aluno é dividido entre aulas e E.O., distribuídos de tal forma que, ao final do dia, retorne para casa com a matéria completamente vista e estudada. Essa especialização surgiu com a necessidade de formar vestibulandos de medicina com alto nível intelectual e de conhecimentos, preparando-os para os mais concorridos vestibulares do país. Novato dessa lista, o Hexag é especializado no concorrido vestibular de medicina, forte e completo, com atividades em período integral e estudo orientado (E.O). Nele, o dia do aluno é dividido entre aulas e E.O., distribuídos de tal forma que, ao final do dia, retorne para casa com a matéria completamente vista e estudada. Essa especialização surgiu com a necessidade de formar vestibulandos de medicina com alto nível intelectual e de conhecimentos, preparando-os para os mais concorridos vestibulares do país.





Localização: Belo Horizonte - MG

Descontos: possui prova de bolsas com até 100%.

Soma Colégio e Pré-vestibular

Soma: 31 anos de tradição com mais de 100 mil aprovações. (foto: Divulgação)

Tradicional instituição da capital, com 31 anos na área da educação, o SOMA oferece cursos preparatório para o ENEM e para vestibulares. Com time de professores mestres em ENEM, o Soma bate recordes de aprovações nas federais, a cada ano, e oferece estrutura acolhedora e diferenciada para a preparação dos estudantes. Além das aulas presenciais tradicionais, há simulados corrigidos pela TRI, monitorias diárias de todas as disciplinas, correção ilimitada de redações, material didático Poliedro, acompanhamento psico-pedagógico, palestras de atualidades, visitas guiadas, yoga, videoaulas de apoio ao conteúdo e todo suporte necessário para garantir a melhor preparação. Investimento: a partir de 9x R$532,00 (Extensivo Enem 2021 – turno noite). Consulte demais turnos. Tradicional instituição da capital, com 31 anos na área da educação, o SOMA oferece cursos preparatório para o ENEM e para vestibulares. Com time de professores mestres em ENEM, o Soma bate recordes de aprovações nas federais, a cada ano, e oferece estrutura acolhedora e diferenciada para a preparação dos estudantes. Além das aulas presenciais tradicionais, há simulados corrigidos pela TRI, monitorias diárias de todas as disciplinas, correção ilimitada de redações, material didático Poliedro, acompanhamento psico-pedagógico, palestras de atualidades, visitas guiadas, yoga, videoaulas de apoio ao conteúdo e todo suporte necessário para garantir a melhor preparação. Investimento: a partir de 9x R$532,00 (Extensivo Enem 2021 – turno noite). Consulte demais turnos.





Localização: Belo Horizonte - MG

Descontos: possui prova de bolsas com até 100%.

QI Pré-Vestibular

QI: Humanização e tratamento diferenciado ao aluno. (foto: Rafael Carrieri)

O QI Pré-Vestibular nasceu com a proposta de quebrar o conceito tradicional dos cursinhos pré-vestibulares e atender a todas as necessidades do vestibulando antes do seu ingresso à universidade. A humanização e o acolhimento do aluno vêm sempre em primeiro lugar nesse cursinho. Por isso, o QI valoriza a proximidade dos professores com o aluno e o atendimento individualizado, com ações 100% pedagógicas para melhor direcionamento dos estudos. Mensalidades a partir de R$1.078,00. O QI Pré-Vestibular nasceu com a proposta de quebrar o conceito tradicional dos cursinhos pré-vestibulares e atender a todas as necessidades do vestibulando antes do seu ingresso à universidade. A humanização e o acolhimento do aluno vêm sempre em primeiro lugar nesse cursinho. Por isso, o QI valoriza a proximidade dos professores com o aluno e o atendimento individualizado, com ações 100% pedagógicas para melhor direcionamento dos estudos. Mensalidades a partir de R$1.078,00.





Localização: Belo Horizonte - MG

Descontos: possui prova de bolsas com até 100%.