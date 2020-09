ENEM 2021: o que você precisa de saber para se sair bem na redação.

2020, definitivamente, foi um ano atípico na rotina escolar: os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio tiveram que se reinventar nos estudos, e os professores, nas aulas. Depois de incertezas sobre a realização ou não da prova, agora é definitivo: o ENEM acontecerá em janeiro de 2021, com a prova impressa nos dias 17 e 24/01, e a prova digital nos dias 31/01 e 07/02. Anote aí.

Na reta final antes dessa avaliação tão importante, vamos entender um pouco sobre o processo avaliativo da redação, por que ela é tão importante e, ainda, ver dicas importantes para escrever aquele texto nota 1000. Vamos lá?

Dicas para a nota 1000 na redação do Enem. (foto: Freepik)

1- Como a redação é corrigida?

Cada redação é avaliada duas vezes, por professores diferentes, em 5 competências que valem até 200 pontos cada. É importante frisar que um corretor não tem acesso à nota atribuída em outra correção (ele sequer sabe se está corrigindo o texto pela primeira ou segunda vez). Por que isso é importante? O exame tem maior credibilidade e não se corre o risco de uma avaliação injusta. A nota final será a média das duas correções, desde que a diferença não seja maior do que 100 pontos. Por exemplo:

Correção 1 – 880

– 880 Correção 2 – 960

– 960 Média final – 920

Quando a diferença entre a primeira e a segunda correção é maior do que 100 pontos, o texto passa para um terceiro corretor. Se a nota dessa terceira avaliação se aproximar de uma das duas primeiras, com a discrepância tolerável, somam-se as duas notas mais próximas, e a média é a nota final do aluno. Por exemplo:

Correção 1 – 760

– 760 Correção 2 – 880 (veja que temos mais de 100 pontos entre a primeira e segunda correção; então essa nota é descartada)

– 880 (veja que temos mais de 100 pontos entre a primeira e segunda correção; então essa nota é descartada) Correção 3 – 720 (na terceira correção, há menos de 100 pontos de diferença em relação à primeira nota, que foi 760).

– 720 (na terceira correção, há menos de 100 pontos de diferença em relação à primeira nota, que foi 760). Média final – 760 + 720/2 = 740

E se a terceira correção for discrepante entre a primeira e a segunda nota?

Nesse caso, a redação será direcionada a uma banca de supervisores, que avalia o texto e define a nota final do aluno, sem comparar com as correções anteriores (essa situação não é comum, pois é feito um treinamento completo de 3 meses para evitar discrepâncias entre as notas).





2- Por que a redação é tão importante no ENEM?

Quando você escreve uma dissertação argumentativa, está sendo avaliado na capacidade de defender uma ideia (a tese) e sustentá-la por meio de uma argumentação consistente. Além disso, como você tem até 30 linhas para desenvolver suas ideias, avalia-se a clareza e concisão, competências esperadas dos estudantes na graduação.

Outro aspecto fundamental avaliado na prova de redação é o domínio da modalidade formal da Língua Portuguesa, importante para a produção de textos acadêmicos e na rotina de trabalho. Portanto, leia redações dos anos anteriores, identifique as estratégias usadas nesses textos, a linguagem, e tente replicar nas suas redações. É um dos caminhos para o sucesso.





3- Vamos a algumas dicas para você elaborar sua redação nota 1000?

Antes de começarmos, atenção: não existe um único modelo ou uma única estratégia para a redação do ENEM, mas esses passos ajudam a ter uma ideia do que se deve fazer na hora da prova.

a) Normalmente, os temas do ENEM não são uma pergunta, então, o primeiro passo é tornar a proposta uma pergunta. Por exemplo, imaginemos o tema: “O combate ao elevado consumo de álcool entre jovens no Brasil”. Tornando esse tema um questionamento, temos algo como: “Como combater o elevado consumo de álcool entre jovens no Brasil?”





b) Em seguida, responda à pergunta, apresentando dois principais aspectos que serão desenvolvidos no seu texto. Desse modo, você já terá a tese clara e o encaminhamento para os parágrafos de argumentação. Veja:

Falar mais sobre os efeitos do álcool em casa, além de garantir maior fiscalização na venda de bebidas, são formas de se combater o elevado consumo de álcool pelos jovens.





Temos, nesse caso, a tese clara, e estamos apresentando duas questões principais – a necessidade de falar mais sobre essa questão em casa e aumentar a fiscalização.